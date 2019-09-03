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PlayStation Store’s ‘Totally Digital’ Sale Knocks Up to 60% Off of Numerous Games

playstation store totally digital sale

After closing the recent flash sale, the PlayStation Store is offering up a new round of digital sales. The “Totally Digital” sale on the PlayStation Store just kicked off today, and will end in two weeks on Tuesday, September 17th at 8:00 am PST. With this digital sale, PlayStation fans will be able to save up to 60 percent on a number of games across the PS4, PS3, and PS Vita platforms.

Many of the games on sale are indie titles. For instance, fans can grab 11-11: Memories Retold for $7.49, a steep discount from its original $29.99 price tag. Guacamelee 2 is also on sale, with a discounted price of $6.49 compared to the original asking price of $19.99. Each of the Banner Saga titles have received price cuts, too. The first two entries are now $4.99 a piece, while Banner Saga 3’s sale price sits at $12.49.

There are a number of bigger budget titles receiving price cuts, as well. These include the likes of Deus Ex: Mankind Divided’s Digital Deluxe Edition costs $6.49, a good get since the original price is right at $45. All of the game’s DLC is on sale, too. Both of Telltale’s Batman adventures feature in PSN’s Totally Digital offerings for $7.49 each. Diablo III: Rise of the Necromancer serves as another AAA title with big savings, as its sale price marks it down from $14.99 to $7.49.

Check out the full list of PS4 titles on sale below. The first price is the sale price and the second column is the original:

11-11: MEMORIES RETOLD$7.49$29.99
18 FLOORS (VR)$10.49$14.99
A BASTARD’S TALE$1.99$4.99
A HAT IN TIME$14.99$29.99
ABYSS ODYSSEY: EXTENDED DREAM EDITION$4.49$14.99
ABZÛ$8.00$19.99
ADVENTURES OF PIP$10.49$14.99
AGES OF MAGES : THE LAST KEEPER$8.39$11.99
ALCHEMIC JOUSTS$2.69$8.99
ANGERFORCE: RELOADED$6.99$9.99
APOCALYPSE RIDER (VR)$2.99$4.99
ARCADE GAME SERIES 3-IN-1 PACK$3.99$7.99
ARCADE GAME SERIES: DIG DUG$1.99$3.99
ARCADE GAME SERIES: GALAGA$1.99$3.99
ARCADE GAME SERIES: MS. PAC-MAN$1.99$3.99
ARCADE GAME SERIES: PAC-MAN$1.99$3.99
ARMELLO$9.99$19.99
ARMELLO – DELUXE BUNDLE$17.99$44.99
ARMIKROG$2.49$9.99
ASEMBLANCE BUNDLE$4.93$12.99
AT SUNDOWN: SHOTS IN THE DARK$9.99$19.99
ATTACK OF THE EARTHLINGS$13.99$19.99
ATTRACTIO$4.99$19.99
BANNER SAGA 1$4.99$24.99
BANNER SAGA 2$4.99$24.99
BANNER SAGA 3$12.49$24.99
BANNER SAGA TRILOGY$19.99$49.99
BARD’S GOLD$1.49$4.99
Batman: The Enemy Within – Season Pass$7.49$14.99
BATMAN: THE TELLTALE SERIES SEASON PASS$7.49$14.99
BEACH BUGGY RACING$4.99$9.99
BLACK THE FALL$5.99$14.99
BLACKHOLE: COMPLETE EDITION$3.74$14.99
BOMBER CREW$11.24$14.99
BOMBER CREW DELUXE EDITION$17.49$24.99
BUGSBOX VR$11.89$16.99
BURLY MEN AT SEA$5.99$9.99
BURLY MEN AT SEA – ORIGINAL SOUNDTRACK$4.79$7.99
BURLY MEN AT SEA MAESTRO BEARD EDITION$8.99$14.99
CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 – PASS$24.99$49.99
CALL OF DUTY: BLACK OPS III: ZOMBIES CHRONICLES$14.99$29.99
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED – VARIETY MAP PACK$7.49$14.99
CALL OF DUTY: WWII – SEASON PASS$24.99$49.99
CANNON BRAWL$4.99$9.99
CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE$11.99$19.99
CARNIVAL GAMES VR$4.99$19.99
CARNIVAL GAMES VR: ALLEY ADVENTURE$3.99$7.99
CARTOON NETWORK: BATTLE CRASHERS$7.99$19.99
CHAOS ON DEPONIA$4.93$12.99
CHASM$12.99$19.99
CHICKEN ASSASSIN: RELOADED$3.99$7.99
CHILDREN OF ZODIARCS$7.19$17.99
CHRONICLES OF TEDDY: HARMONY OF EXIDUS$4.49$14.99
CIRCUIT BREAKERS$2.49$9.99
CITIES: SKYLINES – MASS TRANSIT$7.79$12.99
CITIES: SKYLINES – Natural Disasters$8.99$14.99
CITIES: SKYLINES – SNOWFALL$7.79$12.99
CITIZENS OF EARTH$4.49$14.99
CITIZENS OF SPACE$10.49$14.99
CLAYBOOK$4.49$14.99
COFFIN DODGERS$4.79$11.99
COLD IRON (VR)$6.99$13.99
CREED: RISE TO GLORY (VR)$17.99$29.99
CRUZ BROTHERS – CAMPS EDITION$7.79$12.99
DARKNET (VR)$8.99$14.99
DAYDREAMER: AWAKENED EDITION$3.99$9.99
DAYLIGHT$2.99$9.99
DEAR ESTHER: LANDMARK EDITION$6.49$9.99
DEER SIMULATOR$4.99$9.99
DEFIANCE 2050: STARTER CLASS PACK$11.99$19.99
DEFIANCE 2050: ULTIMATE CLASS PACK$29.99$49.99
DEPONIA$4.93$12.99
DEPONIA COLLECTION$17.99$39.99
DEPONIA DOOMSDAY$4.93$12.99
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – A CRIMINAL PAST$2.39$11.99
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – ASSAULT PACK$1.24$4.99
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – DIGITAL DELUXE EDITION$6.74$44.99
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SEASON PASS$2.99$14.99
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SYSTEM RIFT$2.39$11.99
DEUS EX: MANKIND DIVIDED – TACTICAL PACK$1.24$4.99
DIABLO III: RISE OF THE NECROMANCER$7.49$14.99
DIE FOR VALHALLA!$8.03$11.99
DIE FOR VALHALLA! – SPECIAL EDITION$10.04$14.99
DISC JAM$3.74$14.99
DISCOVERY (VR)$5.99$11.99
DIVINITY ORIGINAL SIN 2 DEFINITIVE EDITION$35.99$59.99
DON’T STARVE MEGA PACK$13.49$26.99
DON’T STARVE TOGETHER: CONSOLE EDITION$7.49$14.99
DRONE STRIKER (VR)$6.99$9.99
DUCATI – 90TH ANNIVERSARY$1.99$9.99
EFFIE$13.99$19.99
ELECTRONAUTS (VR)$9.99$19.99
ELIOSI’S HUNT$4.49$9.99
ELK SIMULATOR$4.99$9.99
ETERNITY: THE LAST UNICORN$9.99$19.99
FAST STRIKER$4.19$6.99
FEAR EFFECT SEDNA$1.99$19.99
FIBBAGE: THE HILARIOUS BLUFFING PARTY GAME$2.79$6.99
FORGOTTON ANNE$9.99$19.99
FURI$9.99$19.99
FURI – DEFINITIVE EDITION$10.99$21.99
FURI: ONE MORE FIGHT$1.99$3.99
FUTURE TONE BUNDLE$23.99$39.99
FUTURE UNFOLDING$9.99$19.99
GABBUCHI$3.99$7.99
GET EVEN$7.49$29.99
GOODBYE DEPONIA$4.93$12.99
GOOSEBUMPS: THE GAME$5.99$14.99
GRAND THEFT AUTO V: GRAND THEFT AUTO ONLINE MEGALODON SHARK CASH CARD$84.99$99.99
GRAVEL SEASON PASS$7.99$19.99
GRIP DIGITAL DELUXE$24.99$49.99
GUACAMELEE 2$6.79$19.99
GUACAMELEE 2 – HENCHPERSON COSTUME PACK$1.01$2.99
GUACAMELEE! 2 – THE PROVING GROUNDS (CHALLENGE LEVEL)$1.35$3.99
GUACAMELEE! 2 COMPLETE$7.81$22.99
GUN CLUB VR$14.49$24.99
GUNS GORE AND CANNOLI 2$9.09$12.99
GUNS’N’STORIES: BULLETPROOF VR (VR)$9.99$19.99
HAIMRIK$4.99$19.99
HAMMERWATCH$5.99$9.99
HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE 1ST ENCORE PACK$4.79$7.99
HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE COLORFUL TONE$14.99$24.99
HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE EXTRA ENCORE PACK$4.79$7.99
HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE FUTURE SOUND$14.99$24.99
HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE SEASON PASS$11.99$19.99
HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE SNOW MIKU 2018-2019 PACK$4.19$6.99
HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE UNLOCK KEY$7.79$12.99
HATSUNE MIKU: VR FUTURE LIVE – 1ST STAGE$7.49$14.99
HATSUNE MIKU: VR FUTURE LIVE SEASON PASS$19.99$39.99
HELL WARDERS$10.04$14.99
HEROES OF THE MONKEY TAVERN$4.99$9.99
HITMAN GO: DEFINITIVE EDITION$1.59$7.99
HORIZON SHIFT 81$3.59$8.99
HUE$8.99$14.99
HUMAN FALL FLAT$7.49$14.99
I AM BREAD$5.19$12.99
I ZOMBIE$2.24$4.49
IMPACT WINTER$4.99$19.99
INFINITY RUNNER$2.79$6.99
INSANE ROBOTS$11.99$19.99
INSANE ROBOTS – DELUXE EDITION$16.49$32.99
INSANE ROBOTS – ROBOT PACK 1$1.79$2.99
INSANE ROBOTS – ROBOT PACK 2$1.79$2.99
INSANE ROBOTS – ROBOT PACK 3$1.79$2.99
INSANE ROBOTS – ROBOT PACK 4$1.79$2.99
INSANE ROBOTS – ROBOT PACK 5$1.79$2.99
INSANE ROBOTS – ROBOT PACK 6$1.79$2.99
INSANE ROBOTS – SEASON PASS$7.49$14.99
INTRUDERS: HIDE AND SEEK$9.99$19.99
INVERSUS$4.49$14.99
JUST CAUSE 3 – CAPSTONE BLOODHOUND RPG$0.74$2.49
JUST CAUSE 3 – COMBAT BUGGY$0.59$1.99
JUST CAUSE 3 – FINAL ARGUMENT SNIPER RIFLE$0.74$2.49
JUST CAUSE 3 – KOUSAVÁ RIFLE$0.74$2.49
JUST CAUSE 3 – MINI-GUN RACING BOAT$0.59$1.99
JUST CAUSE 3 – ROCKET LAUNCHER SPORTS CAR$0.59$1.99
JUST CAUSE 3: AIR, LAND & SEA EXPANSION PASS$3.74$14.99
JUST CAUSE 3: BAVARIUM SEA HEIST$1.79$5.99
JUST CAUSE 3: EXPLOSIVE WEAPON PACK$1.19$3.99
JUST CAUSE 3: MECH LAND ASSAULT$3.59$11.99
JUST CAUSE 3: REAPER MISSILE MECH$1.49$4.99
JUST CAUSE 3: SKY FORTRESS$3.59$11.99
JUST CAUSE 3: WEAPONIZED VEHICLE PACK$1.19$3.99
JUST CAUSE 3: XXL EDITION$7.49$29.99
KERBAL SPACE PROGRAM: HISTORY AND PARTS PACK$6.99$9.99
KNEE DEEP$5.99$14.99
LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS & SEASON PASS PACK$4.34$28.99
LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS SEASON PASS$1.49$9.99
LARA CROFT GO$1.99$9.99
LASERLIFE$1.99$9.99
LAST DAY OF JUNE$8.00$19.99
LET THEM COME$3.19$7.99
LIFE IS STRANGE EPISODE 2$0.99$4.99
LIFE IS STRANGE EPISODE 3$0.99$4.99
LIFE IS STRANGE EPISODE 4$0.99$4.99
LIFE IS STRANGE EPISODE 5$0.99$4.99
LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM DELUXE EDITION$7.49$24.99
LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM DELUXE UPGRADE$2.99$9.99
MAFIA III SEASON PASS$11.99$29.99
MAGICKA 2$4.49$14.99
MAGICKA 2 SPECIAL EDITION$5.99$19.99
MAIZE$7.99$19.99
MANUAL SAMUEL$5.99$9.99
MARK OF THE NINJA: REMASTERED$11.99$19.99
MERVILS: A VR ADVENTURE (VR)$7.99$19.99
MONSTER ENERGY SUPERCROSS – SPECIAL EDITION$19.99$49.99
MONSTER ENERGY SUPERCROSS 2 – SEASON PASS$9.99$24.99
MONSTER ENERGY SUPERCROSS SEASON PASS$5.99$14.99
MOTOGP LEGENDARY BIKES$1.99$4.99
MOUNT & BLADE: WARBAND$11.99$19.99
MOVE OR DIE$10.49$14.99
MXGP2 – AGUEDA AND BASTOGNE TRACKS$1.99$4.99
MXGP2 – BETO CARRERO TRACK$1.19$2.99
MXGP2 – CAIROLI REPLICA EQUIPMENT$0.49$0.99
MXGP2 – VILLOPOTO REPLICA EQUIPMENT$0.49$0.99
NBA 2K PLAYGROUNDS 2 ALL-STAR PACK 16000 VC$13.99$19.99
NBA 2K PLAYGROUNDS 2 MVP PACK 7500 VC$7.49$9.99
NBA 2K PLAYGROUNDS 2 ROOKIE PACK 3000 VC$3.99$4.99
NBA 2KVR EXPERIENCE (VR)$7.49$14.99
NECROPOLIS$7.49$29.99
NEONWALL (VR)$5.99$9.99
OBDUCTION$20.99$29.99
OCEANHORN – MONSTER OF UNCHARTED SEAS$7.49$14.99
OCTAHEDRON$5.19$12.99
OCTODAD: DADLIEST CATCH$7.49$14.99
OH MY GODHEADS$3.74$14.99
OLD MAN’S JOURNEY$5.99$9.99
OUT OF AMMO (VR)$5.99$14.99
OUT OF THE BOX$8.99$14.99
PAC-MAN 256$2.49$4.99
PAC-MAN CHAMPION EDITION 2$3.89$12.99
PARTY CRASHERS$3.74$14.99
PARTY CRASHERS AND PARTY GOLF BUNDLE$5.99$23.99
PARTY GOLF$3.74$14.99
PERFECT UNIVERSE PLAY WITH GRAVITY$2.49$9.99
PERSONA 5 PERSONA BUNDLE$11.99$19.99
PERSONA COSTUME & BGM BUNDLE$29.99$59.99
PINBALL FX2 VR$5.99$14.99
PINBALL FX3 – BETHESDA PINBALL$5.49$10.99
PINBALL FX3 – IRON & STEEL PACK$1.24$4.99
PINSTRIPE$10.49$14.99
PIXEL RIPPED 1989 (VR)$14.99$24.99
PLANET OF THE EYES$5.99$9.99
PODE$17.49$24.99
POI$5.99$9.99
PREMIUM ROSSI GAME POINTS$1.59$3.99
PRISON BOSS VR$13.39$19.99
PROJECT ROOT$5.99$9.99
PUYO PUYO CHAMPIONS$4.99$9.99
RADIO CONTROLLED CARS MODE$1.19$2.99
RAINBOW SKIES + RAINBOW MOON MEGA RPG BUNDLE$15.99$39.99
RAZED$8.39$11.99
REAL EVENTS 1: 2016 MOTOGP SEASON$1.19$2.99
REAL EVENTS 2: 2016 MOTOGP SEASON$1.19$2.99
REAL EVENTS: 2015 MOTOGP SEASON$0.79$1.99
RED MATTER (VR)$17.49$24.99
REVERIE$6.49$12.99
RIDE 2 SEASON PASS$11.99$29.99
RIVERBOND$17.49$24.99
ROCK OF AGES 2$5.99$14.99
ROCK OF AGES 2 CLASSIC BUNDLE$9.99$19.99
ROGUE ACES$8.44$12.99
ROLLERS OF THE REALM$2.99$9.99
ROSSI FORD FOCUS RALLY CAR 2009$0.49$0.99
RUSH VR$12.49$24.99
SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO – CLASS S THE PROTOTYPES$3.19$7.99
SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO – PIKES PEAK PACK PEUGEOT 405 T16 PP$1.99$4.99
SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO – PIKES PEAK PACK RENAULT 5 TURBO$1.99$4.99
SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO – PIKES PEAK PACK SUZUKI ESCUDO PP$1.99$4.99
SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO – RALLYCROSS PACK$3.19$7.99
SERIAL CLEANER$8.99$14.99
SHADOW BLADE: RELOAD$2.99$9.99
SHIFT QUANTUM – CYBER-NOIRE EDITION$10.79$26.99
SILENCE$8.99$29.99
SKYFORGE: ALCHEMIST QUICKPLAY PACK$7.79$12.99
SKYFORGE: GUNNER QUICKPLAY PACK$7.79$12.99
SKYFORGE: NEW HORIZONS – COLLECTORâS PACK$17.49$24.99
SKYFORGE: OUTLAW QUICKPLAY PACK$7.79$12.99
SKYFORGE: PIONEER PACK$13.99$19.99
SKYFORGE: REVENANT QUICKPLAY PACK$8.99$14.99
SMOKE AND SACRIFICE$13.99$19.99
SOLSERAPH$10.49$14.99
SONIC MANIA$14.99$19.99
SOUL AXIOM$4.79$11.99
SQUISHIES (VR)$14.99$24.99
STARDUST GALAXY WARRIORS: STELLAR CLIMAX$6.99$9.99
STATE OF MIND$15.99$39.99
STAY$5.99$11.99
STEEL RATS$9.99$19.99
STEEL RATS DELUXE EDITION$11.99$23.99
STELLARIS: CONSOLE EDITION – DELUXE UPGRADE PACK$17.49$24.99
SUPER DARYL DELUXE$11.99$19.99
SUPER PIXEL RACERS$10.04$14.99
SUPER STREET: THE GAME$19.99$39.99
SUPERHOT$14.99$24.99
SUPERHOT MIND IS SOFTWARE BUNDLE$25.99$39.99
SUPERHOT VR$17.49$24.99
SURGEON SIMULATOR A&E + I AM BREAD$7.99$19.99
SURGEON SIMULATOR: A&E ANNIVERSARY EDITION$5.19$12.99
SURGEON SIMULATOR: EXPERIENCE REALITY (VR)$9.99$19.99
SURVIVING MARS: SURVIVING MARS – SEASON PASS$24.49$34.99
SWORD & FAIRY 6$18.89$26.99
TEMBO THE BADASS ELEPHANT$4.49$14.99
TETSUMO PARTY$3.34$4.99
THE ADVENTURE PALS$10.49$14.99
THE AMERICAN DREAM$9.99$19.99
THE DEADLY TOWER OF MONSTERS$4.49$14.99
THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION$4.99$19.99
THE FALL$2.99$9.99
THE FALL PART 2: UNBOUND$5.94$16.99
THE FLAME IN THE FLOOD: COMPLETE EDITION$9.74$14.99
The Golf Club 2019 feat. PGA TOUR – 14,300 Currency$15.39$21.99
The Golf Club 2019 feat. PGA TOUR – 28,275 Currency$23.39$38.99
The Golf Club 2019 feat. PGA TOUR – 6,000 Currency$7.99$9.99
THE JACKBOX PARTY PACK$12.49$24.99
THE JACKBOX PARTY PACK 2$12.49$24.99
THE LITTLE ACRE$7.79$12.99
THE LONG JOURNEY HOME$15.99$39.99
THE METRONOMICON: SLAY THE DANCE FLOOR$9.99$19.99
THE MONSTER COUCH PARTY PACK$10.71$15.99
THE PILLARS OF THE EARTH$11.99$39.99
THE RABBIT HOLE (VR)$2.99$4.99
THE STATION$7.49$14.99
THE WALKER. (VR)$6.99$9.99
THE WOLF AMONG US$7.49$14.99
THESEUS VR$3.99$9.99
THROUGH THE WOODS$4.99$19.99
TINY TROOPERS JOINT OPS COMPLETE BUNDLE$3.19$7.99
TOEJAM & EARL: BACK IN THE GROOVE$13.99$19.99
TOREN$2.49$9.99
TOUHOU DOUBLE FOCUS$2.99$9.99
TOUHOU GENSO WANDERER$14.99$29.99
TOUHOU: SCARLET CURIOSITY$7.99$19.99
TRIALS RISING$12.49$24.99
TRIALS RISING$9.99$19.99
TRIALS RISING GOLD EDITION$19.99$39.99
TRIALS RISING GOLD EDITION$16.25$32.49
TRICKY TOWERS$7.49$14.99
TROVE : TROVE – DOUBLE DRAGON PACK$7.99$19.99
TUMBLESTONE$4.99$24.99
ULTIMATE CHICKEN HORSE$8.99$14.99
ULTRAWINGS (VR)$7.49$14.99
UMBRELLA CORPS$4.99$19.99
UMBRELLA CORPS DELUXE EDITION$6.24$24.99
UNEARTHING MARS (VR)$8.99$14.99
UNEARTHING MARS 2: THE ANCIENT WAR (VR)$13.99$19.99
UNRULY HEROES$13.99$19.99
USE YOUR WORDS$7.49$14.99
VALENTINO ROSSI HISTORICAL EVENTS$1.19$2.99
VALLEY$6.99$19.99
VERDUN$13.99$19.99
VICTOR VRAN OVERKILL EDITION$19.99$39.99
VIKING DAYS (VR)$2.99$4.99
VIRGINIA$1.00$9.99
VIRRY VR$3.99$9.99
VIRRY VR: WILD BUNDLE$9.99$24.99
VIRRY VR: WILD ENCOUNTERS$7.99$19.99
WADDLE HOME (VR)$2.99$4.99
WAILING HEIGHTS$8.39$11.99
WANDERSONG$11.99$19.99
WAR OF THE CHOSEN$15.99$39.99
WARLOCKS VS SHADOWS$6.99$13.99
WARPARTY$12.49$24.99
WE ARE THE DWARVES$5.99$14.99
WE. THE REVOLUTION$13.99$19.99
WELCOME TO HANWELL$5.99$14.99
WHISPERING WILLOWS (GAME AND THEME)$3.74$12.49
WILD TURKEY HUNTER$4.99$9.99
WILD TURKEY HUNTER VR$4.99$9.99
WIZARD OF LEGEND$9.59$15.99
WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS: TEXAS XL$19.49$29.99
WORLDS OF MAGIC: PLANAR CONQUEST$14.49$28.99
WWE 2K19 ACCELERATOR$2.49$4.99
WWE 2K19 SEASON PASS$14.99$29.99
XCOM 2 REINFORCEMENT PACK$9.99$19.99
YAKUZA KIWAMI 2 CLAN CREATOR BUNDLE$13.99$19.99
YOUTUBERS LIFE OMG$17.99$29.99

The PlayStation 3 offerings aren’t half bad, either. BioShock Infinite’s Season Pass, which features all DLC including Clash in the Clouds and both Burial at Sea episodes, costs $7.99. Guacamelee’s price of $14.99 has been dropped to $3.74 for the sale. And Red Dead Redemption: Undead Nightmare is now half-off at $7.49.

Meanwhile, the Totally Digital sale marks down PS Vita game prices to under $4 for the likes of Amnesia: MemoriesGuacamelee, Monster Monpiece, Severed, and quite a few more.

[Source: PlayStation Blog]