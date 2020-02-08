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U.S. PlayStation Store Sale Offering Discounts of up to 50% on Remasters and Retro Titles

PlayStation Store is running a ‘Remasters & Retro’ sale, offering discounts on titles like Bloodstained: Ritual of the Night and Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Head over to the PlayStation Store to avail the offers. A list of PS4 games on sale is as follows:

  • .HACK//G.U. LAST RECODE
  • ACA NEOGEO AERO FIGHTERS 2
  • ACA NEOGEO ART OF FIGHTING
  • ACA NEOGEO FATAL FURY 2
  • ACA NEOGEO GHOST PILOTS
  • ACA NEOGEO METAL SLUG
  • ACA NEOGEO POWER SPIKES II
  • ACA NEOGEO SAMURAI SHODOWN
  • ACA NEOGEO SENGOKU
  • ACA NEOGEO SUPER SIDEKICKS
  • ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS ’94
  • ACA NEOGEO ZED BLADE
  • ADK TAMASHII (PS2)
  • ANNIVERSARY COLLECTION ARCADE CLASSICS
  • ARCADE ARCHIVES ARMED F
  • ARCADE ARCHIVES CRAZY CLIMBER
  • ARCADE ARCHIVES DOUBLE DRAGON
  • ARCADE ARCHIVES MAT MANIA EXCITING HOUR
  • ARCADE ARCHIVES MOON CRESTA
  • ARCADE ARCHIVES NINJA-KID II
  • ARCADE ARCHIVES NOVA2001
  • ARCADE ARCHIVES RENEGADE
  • ARCADE ARCHIVES TERRA CRESTA
  • ARCADE GAME SERIES 3-IN-1 PACK
  • ARCADE GAME SERIES: DIG DUG
  • ARCADE GAME SERIES: GALAGA
  • ARCADE GAME SERIES: MS. PAC-MAN
  • ARCADE GAME SERIES: PAC-MAN
  • ART OF FIGHTING ANTHOLOGY (PS2)
  • ASSASSIN’S CREED III: REMASTERED
  • ASSASSIN’S CREED ROGUE REMASTERED
  • ASSASSIN’S CREED THE EZIO COLLECTION
  • BAJA
  • BATMAN: ARKHAM COLLECTION
  • BATMAN: RETURN TO ARKHAM
  • BLOODSTAINED: RITUAL OF THE NIGHT
  • BORDERLANDS: GAME OF THE YEAR EDITION
  • BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION
  • BULLETSTORM: FULL CLIP EDITION
  • BULLY
  • BURNOUT PARADISE REMASTERED
  • CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED
  • CALL OF DUTY: MWR VARIETY MAP PACK
  • CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE
  • CASTLESTORM DEFINITIVE EDITION
  • CASTLEVANIA ANNIVERSARY COLLECTION
  • CASTLEVANIA REQUIEM: SYMPHONY OF THE NIGHT AND RONDO OF BLOOD
  • CATHERINE: FULL BODY
  • CATHERINE: FULL BODY BONUS CONTENT BUNDLE
  • CATHERINE: FULL BODY DIGITAL DELUXE EDITION
  • CEL DAMAGE HD
  • CLASSICS PS4 BUNDLE
  • CONTRA ANNIVERSARY COLLECTION
  • CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY
  • DARK CLOUD (PS2)
  • DARK CLOUD 2 (PS2)
  • DARK SOULS: REMASTERED
  • DARKSIDERS II DEATHINITIVE EDITION
  • DARKSIDERS WARMASTERED EDITION
  • DEAD RISING
  • DEAD RISING 2
  • DEAD RISING 2 OFF THE RECORD
  • DEAD RISING TRIPLE PACK
  • DESTROY ALL HUMANS!
  • DESTROY ALL HUMANS! 2
  • DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION
  • DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION DEMON HUNTER BUNDLE
  • DISNEY CLASSIC GAMES: ALADDIN AND THE LION KING
  • DMC DEVIL MAY CRY: DEFINITIVE EDITION
  • DOOM (1993)
  • DOOM 3 (2004)
  • DOOM II (1994)
  • DRAGON SINKER
  • DRAGON’S CROWN PRO
  • DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN
  • DUKE NUKEM 3D: 20TH ANNIVERSARY WORLD TOUR
  • FATAL FURY BATTLE ARCHIVES VOL.2 (PS2 CLASSIC)
  • FLASHBACK
  • FU’UN SUPER COMBO (PS2)
  • GAROU: MARK OF THE WOLVES
  • GAUNTLET: SLAYER EDITION
  • GRAND THEFT AUTO III
  • GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS
  • GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY
  • GRAND THEFT AUTO: VICE CITY
  • HARVEST MOON: A WONDERFUL LIFE SPECIAL EDITION (PS2)
  • HARVEST MOON: SAVE THE HOMELAND (PS2)
  • HITMAN HD ENHANCED COLLECTION
  • HYPER SENTINEL
  • KING’S QUEST: THE COMPLETE COLLECTION
  • LEGEND OF KAY ANNIVERSARY
  • MANHUNT
  • MARK OF THE NINJA: REMASTERED
  • MAX PAYNE
  • MEGA MAN 30TH ANNIVERSARY BUNDLE
  • MEGA MAN LEGACY COLLECTION
  • MEGA MAN LEGACY COLLECTION 1 AND 2 COMBO PACK
  • MEGA MAN LEGACY COLLECTION 2
  • MEGA MAN X LEGACY COLLECTION
  • MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 1+2
  • MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 2
  • MEGAMAN 11
  • METAL SLUG 3
  • METAL SLUG ANTHOLOGY (PS2 CLASSIC)
  • METAL SLUG XX
  • METRO 2033 REDUX
  • METRO REDUX
  • METRO: LAST LIGHT REDUX
  • NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH
  • ODIN SPHERE LEIFTHRASIR
  • OKAMI HD
  • ONIMUSHA: WARLORDS
  • OWLBOY
  • PAC-MAN 256
  • PAC-MAN CHAMPION EDITION 2
  • PARAPPA THE RAPPER 2 (PS2)
  • PATAPON REMASTERED
  • PHOENIX WRIGHT: ACE ATTORNEY TRILOGY
  • PROTOTYPE
  • PROTOTYPE 2
  • PROTOTYPE BIOHAZARD BUNDLE
  • PUYO PUYO CHAMPIONS
  • RED DEAD REVOLVER
  • RED FACTION
  • RED FACTION GUERRILLA RE-MARS-TERED
  • RED FACTION II (PS2)
  • RESIDENT EVIL
  • RESIDENT EVIL 0
  • RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION
  • RESIDENT EVIL 4
  • RESIDENT EVIL 5
  • RESIDENT EVIL 6
  • RESIDENT EVIL CODE VERONICA X (PS2)
  • RESIDENT EVIL REVELATIONS
  • RESIDENT EVIL TRIPLE PACK
  • RESIDENT EVIL: DELUXE ORIGINS BUNDLE
  • ROGUE GALAXY (PS2)
  • SAMURAI SHODOWN V SPECIAL
  • SAMURAI SHODOWN VI (PS2)
  • SHADOW OF THE BEAST
  • SHENMUE I & II
  • SHINING RESONANCE REFRAIN
  • SNIPER ELITE V2 REMASTERED
  • SONIC MANIA
  • SPYRO REIGNITED TRILOGY
  • STAR WARS BOUNTY HUNTER
  • STAR WARS JEDI KNIGHT II: JEDI OUTCAST
  • STAR WARS JEDI STARFIGHTER
  • STAR WARS RACER REVENGE
  • STRANGER THINGS 3: THE GAME
  • STREET FIGHTER: 30TH ANNIVERSARY COLLECTION
  • STRIDER
  • SUPER BOMBERMAN R
  • SUPER MONKEY BALL: BANANA BLITZ HD
  • SUPER STAR WARS
  • TEAM SONIC RACING
  • THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION
  • THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH
  • THE KING OF FIGHTERS ’98 ULTIMATE MATCH (PS2)
  • THE KING OF FIGHTERS 2000
  • THE KING OF FIGHTERS COLLECTION: THE OROCHI SAGA (PS2)
  • THE LAST BLADE 2
  • THE RAVEN REMASTERED
  • THE WARRIORS
  • THE YAKUZA ORIGINS DIGITAL BUNDLE
  • TOEJAM & EARL: BACK IN THE GROOVE
  • TOKI – JUJU DENSETSU
  • TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION
  • ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3
  • ULTRA STREET FIGHTER IV
  • VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED
  • VERTICAL DROP HEROES HD
  • WILD ARMS 3 (PS2)
  • ZONE OF THE ENDERS: THE 2ND RUNNER – M∀RS (VR)

The sale ends on February 21st, 8 am PT.