Been waiting for a good excuse to jump back into Final Fantasy VIII with the PS4 remaster? Have you somehow missed the boat on the worldwide phenomenon that is Monster Hunter World: Iceborne? Maybe you’re like me and failed to ever pick up Zero Escape: Zero Time Dilemma (which, frankly, is criminal, given how great the first two are). The PlayStation Store Big in Japan sale discounts more than 200 games from Japanese developers, some as much as 50% or more off their usual prices. It also brings prices down on a number of add-ons, expansions, and bundles, making nearly 400 items total discounted as part of this sale.
While there are a number of individual gems to discover (after all, there are over 200 games in the list), you’ll also find sales on many titles in these big series:
- Danganronpa
- Final Fantasy
- Devil May Cry
- Dragon Ball
- Resident Evil
- Dragon Quest
- Earth Defense Force
- Mega Man
- Naruto
- Sword Art Online
- Yakuza
- More…
Here are the highlights of the PS Store Big in Japan sale, courtesy of the PlayStation Blog. Even this massive list is only a small selection of what’s on sale. If you want the full list, head to the sale page on the PlayStation Store. The sale ends on Friday, May 8th at 8 am PST.
PlayStation Store Big in Japan Sale
|PS4 Games
|$Sale
|$Original
|.HACK//G.U. LAST RECODE
|$12.99
|$49.99
|ACCEL WORLD VS SWORD ART ONLINE
|$14.99
|$59.99
|AI: THE SOMNIUM FILES
|$29.99
|$59.99
|AKIBA’S TRIP: UNDEAD & UNDRESSED
|$8.99
|$29.99
|ANNIVERSARY COLLECTION ARCADE CLASSICS
|$8.99
|$19.99
|ATELIER DUSK TRILOGY DELUXE PACK
|$71.99
|$89.99
|BIRTHDAYS THE BEGINNING
|$15.99
|$39.99
|BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS
|$14.99
|$59.99
|BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS DELUXE EDITION
|$18.74
|$74.99
|BLACK DESERT: DELUXE EDITION
|$24.99
|$49.99
|BLACK DESERT: STANDARD EDITION
|$14.99
|$29.99
|BLACK DESERT: ULTIMATE EDITION
|$49.99
|$99.99
|BLAZBLUE: CENTRAL FICTION
|$17.99
|$59.99
|CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE
|$9.99
|$19.99
|CASTLEVANIA ANNIVERSARY COLLECTION
|$8.99
|$19.99
|CASTLEVANIA REQUIEM: SYMPHONY OF THE NIGHT & RONDO OF BLOOD
|$8.99
|$19.99
|CATHERINE: FULL BODY
|$29.99
|$59.99
|CHOCOBO’S MYSTERY DUNGEON EVERY BUDDY!
|$19.99
|$39.99
|CODE: REALIZE ~BOUQUET OF RAINBOWS~
|$14.99
|$49.99
|CONCEPTION PLUS: MAIDENS OF THE TWELVE STARS
|$29.99
|$59.99
|CONTRA ANNIVERSARY COLLECTION
|$8.99
|$19.99
|CONTRA: ROGUE CORPS
|$9.99
|$39.99
|CRYSTAR
|$23.99
|$59.99
|DANGANRONPA 1•2 RELOAD
|$19.99
|$39.99
|DANGANRONPA ANOTHER EPISODE: ULTRA DESPAIR GIRLS
|$14.99
|$29.99
|DARK SOULS III – DELUXE EDITION
|$21.24
|$84.99
|DARK SOULS: REMASTERED
|$23.99
|$39.99
|DATE A LIVE: RIO REINCARNATION
|$15.99
|$39.99
|DEAD OR ALIVE 6
|$20.99
|$59.99
|DEAD OR ALIVE 6 DIGITAL DELUXE EDITION
|$27.99
|$79.99
|DEATH END REQUEST
|$15.99
|$39.99
|DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION
|$7.49
|$24.99
|DEVIL MAY CRY 5 DELUXE EDITION (WITH RED ORBS)
|$24.99
|$49.99
|DEVIL MAY CRY HD COLLECTION
|$14.99
|$29.99
|DEVIL MAY CRY HD COLLECTION & 4SE BUNDLE
|$22.49
|$44.99
|DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH – HACKER’S MEMORY
|$14.99
|$59.99
|DIGIMON WORLD: NEXT ORDER
|$8.99
|$59.99
|DISSIDIA FINAL FANTASY NT
|$14.99
|$29.99
|DISSIDIA FINAL FANTASY NT DIGITAL DELUXE EDITION
|$22.49
|$44.99
|DMC DEVIL MAY CRY: DEFINITIVE EDITION
|$9.99
|$39.99
|DMC4SE DEMON HUNTER BUNDLE
|$8.99
|$35.99
|DRAGON BALL XENOVERSE
|$7.99
|$39.99
|DRAGON BALL XENOVERSE + SEASON PASS BUNDLE
|$12.99
|$64.99
|DRAGON BALL XENOVERSE 2
|$8.99
|$59.99
|DRAGON BALL XENOVERSE SUPER BUNDLE
|$12.74
|$84.99
|DRAGON QUEST BUILDERS
|$35.99
|$59.99
|DRAGON QUEST BUILDERS 2
|$35.99
|$59.99
|DRAGON QUEST BUILDERS 2 DIGITAL DELUXE EDITION
|$47.99
|$79.99
|DRAGON QUEST HEROES II EXPLORER’S EDITION
|$29.99
|$59.99
|DRAGON QUEST HEROES: THE WORLD TREE’S WOE AND THE BLIGHT BELOW
|$19.99
|$39.99
|DRAGON QUEST XI – DIGITAL EDITION OF LIGHT
|$29.99
|$59.99
|DRAGON’S CROWN PRO
|$6.99
|$19.99
|DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN
|$9.89
|$29.99
|DUSK DIVER
|$29.99
|$39.99
|EARTH DEFENSE FORCE 4.1: THE SHADOW OF NEW DESPAIR
|$9.99
|$19.99
|EARTH DEFENSE FORCE 5
|$35.99
|$59.99
|EARTH DEFENSE FORCE 5 DELUXE EDITION
|$53.99
|$89.99
|EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN ULTIMATE EDITION
|$44.99
|$89.99
|EARTH DEFENSE FORCE:IRON RAIN
|$29.99
|$59.99
|FAIRY FENCER F: ADVENT DARK FORCE
|$3.99
|$19.99
|FATE/EXTELLA LINK
|$29.99
|$49.99
|FATE/EXTELLA LINK – DIGITAL DELUXE EDITION
|$35.99
|$59.99
|FATE/EXTELLA: THE UMBRAL STAR
|$14.99
|$29.99
|FIGHTING EX LAYER (STANDARD VERSION)
|$11.99
|$39.99
|FINAL FANTASY IX DIGITAL EDITION
|$10.49
|$20.99
|FINAL FANTASY TYPE-0 HD
|$9.99
|$19.99
|FINAL FANTASY VII
|$7.99
|$15.99
|FINAL FANTASY VIII REMASTERED
|$9.99
|$19.99
|FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER
|$12.49
|$24.99
|FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE
|$24.99
|$49.99
|FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES
|$4.99
|$9.99
|FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION
|$17.49
|$34.99
|FIRE PRO WRESTLING WORLD
|$14.99
|$49.99
|FIRE PRO WRESTLING WORLD DELUXE EDITION
|$26.99
|$89.99
|FIST OF THE NORTH STAR: LOST PARADISE
|$19.99
|$39.99
|GAL*GUN 2
|$11.24
|$44.99
|GAROU: MARK OF THE WOLVES
|$7.49
|$14.99
|GOD EATER 2: RAGE BURST
|$14.99
|$59.99
|GOD EATER 3
|$23.99
|$59.99
|GOD EATER: RESURRECTION
|$4.99
|$19.99
|GUILTY GEAR XRD -REVELATOR-
|$9.99
|$19.99
|GUILTY GEAR XRD REV 2
|$11.99
|$39.99
|GUNDAM VERSUS
|$14.99
|$59.99
|HARVEST MOON: A WONDERFUL LIFE SPECIAL EDITION
|$7.49
|$14.99
|HARVEST MOON: LIGHT OF HOPE SE BUNDLE
|$24.99
|$49.99
|HARVEST MOON: LIGHT OF HOPE SPECIAL EDITION
|$19.99
|$39.99
|HARVEST MOON: SAVE THE HOMELAND
|$7.49
|$14.99
|I AM SETSUNA
|$19.99
|$39.99
|JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: EYES OF HEAVEN BUNDLE
|$8.99
|$59.99
|JUDGMENT
|$29.99
|$59.99
|LABYRINTH OF REFRAIN: COVEN OF DUSK
|$24.99
|$49.99
|LITTLE WITCH ACADEMIA: CHAMBER OF TIME
|$12.49
|$49.99
|LOST SPHEAR
|$19.99
|$49.99
|MEGA MAN 11
|$14.99
|$29.99
|MEGA MAN 30TH ANNIVERSARY BUNDLE
|$40.19
|$59.99
|MEGA MAN LEGACY COLLECTION
|$5.99
|$14.99
|MEGA MAN LEGACY COLLECTION 1 AND 2 COMBO PACK
|$14.99
|$29.99
|MEGA MAN LEGACY COLLECTION 2
|$9.99
|$19.99
|MEGA MAN X LEGACY COLLECTION
|$9.99
|$19.99
|MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 1+2
|$19.99
|$39.99
|MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 2
|$9.99
|$19.99
|MEGADIMENSION NEPTUNIA VII
|$3.99
|$19.99
|METAL SLUG 3
|$3.74
|$14.99
|METAL SLUG ANTHOLOGY
|$9.99
|$19.99
|METAL SLUG XX
|$7.99
|$19.99
|MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION DIGITAL DELUXE
|$46.89
|$69.99
|MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV
|$14.99
|$29.99
|MY HERO ONE’S JUSTICE
|$19.79
|$59.99
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 2
|$9.99
|$19.99
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 3 FULL BURST
|$9.99
|$19.99
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4
|$17.99
|$59.99
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTO
|$24.99
|$49.99
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM LEGACY
|$34.99
|$69.99
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM TRILOGY
|$19.99
|$39.99
|NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
|$8.99
|$59.99
|NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER DELUXE EDITION
|$20.69
|$89.99
|NARUTO: ULTIMATE NINJA STORM
|$9.99
|$19.99
|NELKE & THE LEGENDARY ALCHEMISTS ~ATELIERS OF THE NEW WORLD~
|$29.99
|$59.99
|NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH REMASTERED
|$28.99
|$49.99
|NITROPLUS BLASTERZ: HEROINES INFINITE DUEL
|$7.99
|$19.99
|ODIN SPHERE LEIFTHRASIR
|$23.99
|$59.99
|OKAMI HD
|$9.99
|$19.99
|ONE PIECE BURNING BLOOD – GOLD EDITION
|$12.67
|$84.49
|ONE PIECE: BURNING BLOOD
|$11.99
|$59.99
|ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3
|$11.99
|$59.99
|ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS
|$35.99
|$59.99
|ONECHANBARA Z2: CHAOS
|$8.99
|$29.99
|ONIMUSHA: WARLORDS
|$9.99
|$19.99
|ONINAKI
|$24.99
|$49.99
|PATAPON 2 REMASTERED
|$7.49
|$14.99
|PERSONA 3: DANCING IN MOONLIGHT
|$20.09
|$29.99
|PERSONA 5: DANCING IN STARLIGHT
|$20.09
|$29.99
|PERSONA DANCING: ENDLESS NIGHT COLLECTION
|$21.99
|$54.99
|PHOENIX WRIGHT: ACE ATTORNEY TRILOGY
|$14.99
|$29.99
|PIXELJUNK MONSTERS 2
|$2.99
|$14.99
|PIXELJUNK MONSTERS 2 DELUXE EDITION
|$4.39
|$21.99
|RESIDENT EVIL
|$4.99
|$19.99
|RESIDENT EVIL 0
|$4.99
|$19.99
|RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION
|$22.99
|$49.99
|RESIDENT EVIL 4
|$7.99
|$19.99
|RESIDENT EVIL 5
|$7.99
|$19.99
|RESIDENT EVIL 6
|$7.99
|$19.99
|RESIDENT EVIL CODE: VERONICA X
|$7.49
|$14.99
|ROMANCING SAGA 3
|$21.74
|$28.99
|SAGA SCARLET GRACE: AMBITIONS
|$22.49
|$29.99
|SAINT SEIYA SOLDIERS’ SOUL
|$14.99
|$59.99
|SAMURAI SHODOWN V SPECIAL
|$7.49
|$14.99
|SAMURAI WARRIORS 4 EMPIRES
|$19.99
|$49.99
|SAMURAI WARRIORS: SPIRIT OF SANADA
|$24.99
|$49.99
|SCHOOL GIRL/ZOMBIE HUNTER
|$11.99
|$39.99
|SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL
|$15.99
|$39.99
|SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL – TAILOR-MADE EDITION
|$19.99
|$49.99
|SHINING RESONANCE REFRAIN
|$11.99
|$29.99
|SNK HEROINES TAG TEAM FRENZY
|$29.99
|$49.99
|SONG OF MEMORIES
|$15.99
|$39.99
|SOULCALIBUR VI
|$17.99
|$59.99
|STAR OCEAN : INTEGRITY AND FAITHLESSNESS
|$11.99
|$29.99
|STAR OCEAN FIRST DEPARTURE R
|$14.69
|$20.99
|STAR OCEAN TILL THE END OF TIME
|$10.49
|$20.99
|STAR OCEAN: THE LAST HOPE – 4K AND FULL HD REMASTER
|$10.49
|$20.99
|STREET FIGHTER 30TH ANNIVERSARY COLLECTION
|$14.79
|$39.99
|STREET FIGHTER V
|$7.99
|$19.99
|STRIDER
|$2.99
|$14.99
|SWORD ART ONLINE RE: HOLLOW FRAGMENT
|$3.99
|$19.99
|SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET
|$9.99
|$39.99
|SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET COMPLETE EDITION
|$17.49
|$69.99
|SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION
|$11.99
|$59.99
|SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION DELUXE EDITION
|$16.99
|$84.99
|SWORD ART ONLINE: LOST SONG
|$8.99
|$59.99
|TAIKO NO TATSUJIN: DRUM SESSION!
|$14.99
|$49.99
|TALES OF BERSERIA
|$14.99
|$59.99
|TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION
|$19.99
|$49.99
|THE CALIGULA EFFECT: OVERDOSE
|$24.99
|$49.99
|THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH
|$3.74
|$14.99
|THE KING OF FIGHTERS 2000
|$2.99
|$9.99
|THE KING OF FIGHTERS COLLECTION: THE OROCHI SAGA
|$7.49
|$14.99
|THE KING OF FIGHTERS XIV
|$19.99
|$39.99
|THE KING OF FIGHTERS XIV SPECIAL ANNIVERSARY EDITION
|$26.99
|$59.99
|THE KING OF FIGHTERS™ ’98 ULTIMATE MATCH
|$3.74
|$14.99
|THE LAST REMNANT REMASTERED
|$9.99
|$19.99
|THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL
|$23.99
|$39.99
|THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL II
|$27.99
|$39.99
|THE QUIET MAN
|$4.94
|$14.99
|THE YAKUZA REMASTERED COLLECTION
|$44.99
|$59.99
|TOKYO CHRONOS
|$34.99
|$49.99
|TOKYO DARK – REMEMBRANCE –
|$9.99
|$19.99
|TOKYO XANADU EX+
|$11.99
|$59.99
|UMBRELLA CORPS DELUXE EDITION
|$6.24
|$24.99
|UNDER NIGHT IN-BIRTH EXE:LATE[CL-R]
|$27.99
|$39.99
|VALKYRIA CHRONICLES 4
|$12.89
|$29.99
|VALKYRIA CHRONICLES 4 COMPLETE EDITION
|$22.99
|$49.99
|VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED
|$7.99
|$19.99
|VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED + VALKYRIA CHRONICLES 4 BUNDLE
|$17.99
|$39.99
|VALTHIRIAN ARC: HERO SCHOOL STORY
|$4.49
|$14.99
|WHITE DAY: A LABYRINTH NAMED SCHOOL
|$6.89
|$29.99
|WORLD OF FINAL FANTASY
|$12.49
|$24.99
|YAKUZA 0
|$9.99
|$19.99
|YAKUZA KIWAMI 2
|$20.09
|$29.99
|ZANKI ZERO: LAST BEGINNING
|$17.99
|$59.99
|ZERO ESCAPE: THE NONARY GAMES
|$14.99
|$49.99
|ZERO ESCAPE: ZERO TIME DILEMMA
|$11.99
|$39.99
Don’t forget that the PlayStation Store Spring Sale is also currently running for a few more days, which discounts over 500 additional games and add-ons.
Are you planning on picking anything up in the PS Store Big in Japan sale? Let us know what caught your eye!
[Source: PlayStation Blog]