PlayStation Store is running a ‘Remasters & Retro’ sale, offering discounts on titles like Bloodstained: Ritual of the Night and Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.
Head over to the PlayStation Store to avail the offers. A list of PS4 games on sale is as follows:
- .HACK//G.U. LAST RECODE
- ACA NEOGEO AERO FIGHTERS 2
- ACA NEOGEO ART OF FIGHTING
- ACA NEOGEO FATAL FURY 2
- ACA NEOGEO GHOST PILOTS
- ACA NEOGEO METAL SLUG
- ACA NEOGEO POWER SPIKES II
- ACA NEOGEO SAMURAI SHODOWN
- ACA NEOGEO SENGOKU
- ACA NEOGEO SUPER SIDEKICKS
- ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS ’94
- ACA NEOGEO ZED BLADE
- ADK TAMASHII (PS2)
- ANNIVERSARY COLLECTION ARCADE CLASSICS
- ARCADE ARCHIVES ARMED F
- ARCADE ARCHIVES CRAZY CLIMBER
- ARCADE ARCHIVES DOUBLE DRAGON
- ARCADE ARCHIVES MAT MANIA EXCITING HOUR
- ARCADE ARCHIVES MOON CRESTA
- ARCADE ARCHIVES NINJA-KID II
- ARCADE ARCHIVES NOVA2001
- ARCADE ARCHIVES RENEGADE
- ARCADE ARCHIVES TERRA CRESTA
- ARCADE GAME SERIES 3-IN-1 PACK
- ARCADE GAME SERIES: DIG DUG
- ARCADE GAME SERIES: GALAGA
- ARCADE GAME SERIES: MS. PAC-MAN
- ARCADE GAME SERIES: PAC-MAN
- ART OF FIGHTING ANTHOLOGY (PS2)
- ASSASSIN’S CREED III: REMASTERED
- ASSASSIN’S CREED ROGUE REMASTERED
- ASSASSIN’S CREED THE EZIO COLLECTION
- BAJA
- BATMAN: ARKHAM COLLECTION
- BATMAN: RETURN TO ARKHAM
- BLOODSTAINED: RITUAL OF THE NIGHT
- BORDERLANDS: GAME OF THE YEAR EDITION
- BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION
- BULLETSTORM: FULL CLIP EDITION
- BULLY
- BURNOUT PARADISE REMASTERED
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED
- CALL OF DUTY: MWR VARIETY MAP PACK
- CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE
- CASTLESTORM DEFINITIVE EDITION
- CASTLEVANIA ANNIVERSARY COLLECTION
- CASTLEVANIA REQUIEM: SYMPHONY OF THE NIGHT AND RONDO OF BLOOD
- CATHERINE: FULL BODY
- CATHERINE: FULL BODY BONUS CONTENT BUNDLE
- CATHERINE: FULL BODY DIGITAL DELUXE EDITION
- CEL DAMAGE HD
- CLASSICS PS4 BUNDLE
- CONTRA ANNIVERSARY COLLECTION
- CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY
- DARK CLOUD (PS2)
- DARK CLOUD 2 (PS2)
- DARK SOULS: REMASTERED
- DARKSIDERS II DEATHINITIVE EDITION
- DARKSIDERS WARMASTERED EDITION
- DEAD RISING
- DEAD RISING 2
- DEAD RISING 2 OFF THE RECORD
- DEAD RISING TRIPLE PACK
- DESTROY ALL HUMANS!
- DESTROY ALL HUMANS! 2
- DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION
- DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION DEMON HUNTER BUNDLE
- DISNEY CLASSIC GAMES: ALADDIN AND THE LION KING
- DMC DEVIL MAY CRY: DEFINITIVE EDITION
- DOOM (1993)
- DOOM 3 (2004)
- DOOM II (1994)
- DRAGON SINKER
- DRAGON’S CROWN PRO
- DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN
- DUKE NUKEM 3D: 20TH ANNIVERSARY WORLD TOUR
- FATAL FURY BATTLE ARCHIVES VOL.2 (PS2 CLASSIC)
- FLASHBACK
- FU’UN SUPER COMBO (PS2)
- GAROU: MARK OF THE WOLVES
- GAUNTLET: SLAYER EDITION
- GRAND THEFT AUTO III
- GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS
- GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY
- GRAND THEFT AUTO: VICE CITY
- HARVEST MOON: A WONDERFUL LIFE SPECIAL EDITION (PS2)
- HARVEST MOON: SAVE THE HOMELAND (PS2)
- HITMAN HD ENHANCED COLLECTION
- HYPER SENTINEL
- KING’S QUEST: THE COMPLETE COLLECTION
- LEGEND OF KAY ANNIVERSARY
- MANHUNT
- MARK OF THE NINJA: REMASTERED
- MAX PAYNE
- MEGA MAN 30TH ANNIVERSARY BUNDLE
- MEGA MAN LEGACY COLLECTION
- MEGA MAN LEGACY COLLECTION 1 AND 2 COMBO PACK
- MEGA MAN LEGACY COLLECTION 2
- MEGA MAN X LEGACY COLLECTION
- MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 1+2
- MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 2
- MEGAMAN 11
- METAL SLUG 3
- METAL SLUG ANTHOLOGY (PS2 CLASSIC)
- METAL SLUG XX
- METRO 2033 REDUX
- METRO REDUX
- METRO: LAST LIGHT REDUX
- NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH
- ODIN SPHERE LEIFTHRASIR
- OKAMI HD
- ONIMUSHA: WARLORDS
- OWLBOY
- PAC-MAN 256
- PAC-MAN CHAMPION EDITION 2
- PARAPPA THE RAPPER 2 (PS2)
- PATAPON REMASTERED
- PHOENIX WRIGHT: ACE ATTORNEY TRILOGY
- PROTOTYPE
- PROTOTYPE 2
- PROTOTYPE BIOHAZARD BUNDLE
- PUYO PUYO CHAMPIONS
- RED DEAD REVOLVER
- RED FACTION
- RED FACTION GUERRILLA RE-MARS-TERED
- RED FACTION II (PS2)
- RESIDENT EVIL
- RESIDENT EVIL 0
- RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION
- RESIDENT EVIL 4
- RESIDENT EVIL 5
- RESIDENT EVIL 6
- RESIDENT EVIL CODE VERONICA X (PS2)
- RESIDENT EVIL REVELATIONS
- RESIDENT EVIL TRIPLE PACK
- RESIDENT EVIL: DELUXE ORIGINS BUNDLE
- ROGUE GALAXY (PS2)
- SAMURAI SHODOWN V SPECIAL
- SAMURAI SHODOWN VI (PS2)
- SHADOW OF THE BEAST
- SHENMUE I & II
- SHINING RESONANCE REFRAIN
- SNIPER ELITE V2 REMASTERED
- SONIC MANIA
- SPYRO REIGNITED TRILOGY
- STAR WARS BOUNTY HUNTER
- STAR WARS JEDI KNIGHT II: JEDI OUTCAST
- STAR WARS JEDI STARFIGHTER
- STAR WARS RACER REVENGE
- STRANGER THINGS 3: THE GAME
- STREET FIGHTER: 30TH ANNIVERSARY COLLECTION
- STRIDER
- SUPER BOMBERMAN R
- SUPER MONKEY BALL: BANANA BLITZ HD
- SUPER STAR WARS
- TEAM SONIC RACING
- THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION
- THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH
- THE KING OF FIGHTERS ’98 ULTIMATE MATCH (PS2)
- THE KING OF FIGHTERS 2000
- THE KING OF FIGHTERS COLLECTION: THE OROCHI SAGA (PS2)
- THE LAST BLADE 2
- THE RAVEN REMASTERED
- THE WARRIORS
- THE YAKUZA ORIGINS DIGITAL BUNDLE
- TOEJAM & EARL: BACK IN THE GROOVE
- TOKI – JUJU DENSETSU
- TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION
- ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3
- ULTRA STREET FIGHTER IV
- VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED
- VERTICAL DROP HEROES HD
- WILD ARMS 3 (PS2)
- ZONE OF THE ENDERS: THE 2ND RUNNER – M∀RS (VR)
The sale ends on February 21st, 8 am PT.