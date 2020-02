PlayStation Store is running a ‘Remasters & Retro’ sale, offering discounts on titles like Bloodstained: Ritual of the Night and Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Head over to the PlayStation Store to avail the offers. A list of PS4 games on sale is as follows:

.HACK//G.U. LAST RECODE

ACA NEOGEO AERO FIGHTERS 2

ACA NEOGEO ART OF FIGHTING

ACA NEOGEO FATAL FURY 2

ACA NEOGEO GHOST PILOTS

ACA NEOGEO METAL SLUG

ACA NEOGEO POWER SPIKES II

ACA NEOGEO SAMURAI SHODOWN

ACA NEOGEO SENGOKU

ACA NEOGEO SUPER SIDEKICKS

ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS ’94

ACA NEOGEO ZED BLADE

ADK TAMASHII (PS2)

ANNIVERSARY COLLECTION ARCADE CLASSICS

ARCADE ARCHIVES ARMED F

ARCADE ARCHIVES CRAZY CLIMBER

ARCADE ARCHIVES DOUBLE DRAGON

ARCADE ARCHIVES MAT MANIA EXCITING HOUR

ARCADE ARCHIVES MOON CRESTA

ARCADE ARCHIVES NINJA-KID II

ARCADE ARCHIVES NOVA2001

ARCADE ARCHIVES RENEGADE

ARCADE ARCHIVES TERRA CRESTA

ARCADE GAME SERIES 3-IN-1 PACK

ARCADE GAME SERIES: DIG DUG

ARCADE GAME SERIES: GALAGA

ARCADE GAME SERIES: MS. PAC-MAN

ARCADE GAME SERIES: PAC-MAN

ART OF FIGHTING ANTHOLOGY (PS2)

ASSASSIN’S CREED III: REMASTERED

ASSASSIN’S CREED ROGUE REMASTERED

ASSASSIN’S CREED THE EZIO COLLECTION

BAJA

BATMAN: ARKHAM COLLECTION

BATMAN: RETURN TO ARKHAM

BLOODSTAINED: RITUAL OF THE NIGHT

BORDERLANDS: GAME OF THE YEAR EDITION

BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION

BULLETSTORM: FULL CLIP EDITION

BULLY

BURNOUT PARADISE REMASTERED

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED

CALL OF DUTY: MWR VARIETY MAP PACK

CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE

CASTLESTORM DEFINITIVE EDITION

CASTLEVANIA ANNIVERSARY COLLECTION

CASTLEVANIA REQUIEM: SYMPHONY OF THE NIGHT AND RONDO OF BLOOD

CATHERINE: FULL BODY

CATHERINE: FULL BODY BONUS CONTENT BUNDLE

CATHERINE: FULL BODY DIGITAL DELUXE EDITION

CEL DAMAGE HD

CLASSICS PS4 BUNDLE

CONTRA ANNIVERSARY COLLECTION

CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY

DARK CLOUD (PS2)

DARK CLOUD 2 (PS2)

DARK SOULS: REMASTERED

DARKSIDERS II DEATHINITIVE EDITION

DARKSIDERS WARMASTERED EDITION

DEAD RISING

DEAD RISING 2

DEAD RISING 2 OFF THE RECORD

DEAD RISING TRIPLE PACK

DESTROY ALL HUMANS!

DESTROY ALL HUMANS! 2

DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION

DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION DEMON HUNTER BUNDLE

DISNEY CLASSIC GAMES: ALADDIN AND THE LION KING

DMC DEVIL MAY CRY: DEFINITIVE EDITION

DOOM (1993)

DOOM 3 (2004)

DOOM II (1994)

DRAGON SINKER

DRAGON’S CROWN PRO

DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN

DUKE NUKEM 3D: 20TH ANNIVERSARY WORLD TOUR

FATAL FURY BATTLE ARCHIVES VOL.2 (PS2 CLASSIC)

FLASHBACK

FU’UN SUPER COMBO (PS2)

GAROU: MARK OF THE WOLVES

GAUNTLET: SLAYER EDITION

GRAND THEFT AUTO III

GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS

GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY

GRAND THEFT AUTO: VICE CITY

HARVEST MOON: A WONDERFUL LIFE SPECIAL EDITION (PS2)

HARVEST MOON: SAVE THE HOMELAND (PS2)

HITMAN HD ENHANCED COLLECTION

HYPER SENTINEL

KING’S QUEST: THE COMPLETE COLLECTION

LEGEND OF KAY ANNIVERSARY

MANHUNT

MARK OF THE NINJA: REMASTERED

MAX PAYNE

MEGA MAN 30TH ANNIVERSARY BUNDLE

MEGA MAN LEGACY COLLECTION

MEGA MAN LEGACY COLLECTION 1 AND 2 COMBO PACK

MEGA MAN LEGACY COLLECTION 2

MEGA MAN X LEGACY COLLECTION

MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 1+2

MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 2

MEGAMAN 11

METAL SLUG 3

METAL SLUG ANTHOLOGY (PS2 CLASSIC)

METAL SLUG XX

METRO 2033 REDUX

METRO REDUX

METRO: LAST LIGHT REDUX

NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH

ODIN SPHERE LEIFTHRASIR

OKAMI HD

ONIMUSHA: WARLORDS

OWLBOY

PAC-MAN 256

PAC-MAN CHAMPION EDITION 2

PARAPPA THE RAPPER 2 (PS2)

PATAPON REMASTERED

PHOENIX WRIGHT: ACE ATTORNEY TRILOGY

PROTOTYPE

PROTOTYPE 2

PROTOTYPE BIOHAZARD BUNDLE

PUYO PUYO CHAMPIONS

RED DEAD REVOLVER

RED FACTION

RED FACTION GUERRILLA RE-MARS-TERED

RED FACTION II (PS2)

RESIDENT EVIL

RESIDENT EVIL 0

RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION

RESIDENT EVIL 4

RESIDENT EVIL 5

RESIDENT EVIL 6

RESIDENT EVIL CODE VERONICA X (PS2)

RESIDENT EVIL REVELATIONS

RESIDENT EVIL TRIPLE PACK

RESIDENT EVIL: DELUXE ORIGINS BUNDLE

ROGUE GALAXY (PS2)

SAMURAI SHODOWN V SPECIAL

SAMURAI SHODOWN VI (PS2)

SHADOW OF THE BEAST

SHENMUE I & II

SHINING RESONANCE REFRAIN

SNIPER ELITE V2 REMASTERED

SONIC MANIA

SPYRO REIGNITED TRILOGY

STAR WARS BOUNTY HUNTER

STAR WARS JEDI KNIGHT II: JEDI OUTCAST

STAR WARS JEDI STARFIGHTER

STAR WARS RACER REVENGE

STRANGER THINGS 3: THE GAME

STREET FIGHTER: 30TH ANNIVERSARY COLLECTION

STRIDER

SUPER BOMBERMAN R

SUPER MONKEY BALL: BANANA BLITZ HD

SUPER STAR WARS

TEAM SONIC RACING

THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION

THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH

THE KING OF FIGHTERS ’98 ULTIMATE MATCH (PS2)

THE KING OF FIGHTERS 2000

THE KING OF FIGHTERS COLLECTION: THE OROCHI SAGA (PS2)

THE LAST BLADE 2

THE RAVEN REMASTERED

THE WARRIORS

THE YAKUZA ORIGINS DIGITAL BUNDLE

TOEJAM & EARL: BACK IN THE GROOVE

TOKI – JUJU DENSETSU

TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3

ULTRA STREET FIGHTER IV

VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED

VERTICAL DROP HEROES HD

WILD ARMS 3 (PS2)

ZONE OF THE ENDERS: THE 2ND RUNNER – M∀RS (VR)

The sale ends on February 21st, 8 am PT.