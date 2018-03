The full list of BAFTA 2018 video game awards nominees has been published, revealing that Ninja Theory’s Hellblade: Senua’s Sacrifice took the lead with 9 nominations. Guerrilla Games’ Horizon Zero Dawn won 8 nominations, and Giant Sparrow’s What Remains of Edith Finch appeared in 7 categories. Nintendo’s hit title, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, received 5 nominations.

The full list of nominees is as follows:

ARTISTIC ACHIEVEMENT

CUPHEAD Development Team – StudioMDHR Entertainment Inc./StudioMDHR Entertainment Inc.

GOROGOA Development Team – Jason Roberts, Buried Signal/Annapurna Interactive

HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE Development Team – Ninja Theory Ltd/ Ninja Theory Ltd

HORIZON ZERO DAWN Development Team – Guerrilla/Sony Interactive Entertainment Europe

THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

UNCHARTED: THE LOST LEGACY Development Team – Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Europe

AUDIO ACHIEVEMENT

CALL OF DUTY: WORLD WAR II Development Team – Sledgehammer Games/Activision

DESTINY 2 Development Team – Bungie/Activision

HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE David Garcia Diaz – Ninja Theory Ltd/ Ninja Theory Ltd

HORIZON ZERO DAWN Development Team – Guerrilla/Sony Interactive Entertainment Europe

STAR WARS BATTLEFRONT II Development Team – DICE/Electronic Arts

UNCHARTED: THE LOST LEGACY Development Team – Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Europe

BEST GAME

ASSASSIN’S CREED ORIGINS Development Team – Ubisoft Montreal/ Ubisoft

HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE Development Team – Ninja Theory Ltd/ Ninja Theory Ltd

HORIZON ZERO DAWN Development Team – Guerrilla/Sony Interactive Entertainment Europe

THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

SUPER MARIO ODYSSEY Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

WHAT REMAINS OF EDITH FINCH Development Team – Giant Sparrow/Annapurna Interactive

BRITISH GAME

HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE Development Team – Ninja Theory Ltd/ Ninja Theory Ltd

MONUMENT VALLEY 2 Development Team – ustwo games/ustwo games

REIGNS: HER MAJESTY Leigh Alexander, François Alliot, Arnaud De Bock – Nerial Ltd/ Devolver Digital

THE SEXY BRUTALE Charles Griffiths, James Griffiths, Tom Lansdale – Cavalier Game Studios and Tequila Works/ Tequila Works

SNIPER ELITE 4 Development Team – Rebellion/ Rebellion

TOTAL WAR: WARHAMMER II Development Team – Creative Assembly/ SEGA

DEBUT GAME

CUPHEAD Development Team – StudioMDHR Entertainment Inc./StudioMDHR Entertainment Inc.

GOROGOA Development Team – Jason Roberts, Buried Signal/Annapurna Interactive

HOLLOW KNIGHT Development Team – Team Cherry/Team Cherry

NIGHT IN THE WOODS Scott Benson, Alec Holowka, Bethany Hockenberry – InfiniteFall/Finji

THE SEXY BRUTALE Charles Griffiths, James Griffiths, Tom Lansdale – Cavalier Game Studios and Tequila Works/Tequila Works

SLIME RANCHER Development Team – Monomi Park/Monomi Park

EVOLVING GAME

CLASH ROYALE Development Team – Supercell/ Supercell

FINAL FANTASY XV Hajime Tabata – Square Enix/ Square Enix

FORTNITE Development Team – Epic Games/ Epic Games

OVERWATCH Development Team – Blizzard Entertainment/ Blizzard Entertainment

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Development Team – PUBG Corp/ Bluehole, Inc.

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE Development Team – Ubisoft Montreal/ Ubisoft

FAMILY

JUST DANCE 2018 Development Team – Ubisoft Paris/ Ubisoft

LEGO WORLDS Development Team – TT Games/ WB Games

MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE Development Team – Ubisoft/ Ubisoft

MONUMENT VALLEY 2 Development Team – ustwo games/ustwo games

SNIPPERCLIPS Development Team – SFB Games/ Nintendo

SUPER MARIO ODYSSEY Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

GAME BEYOND ENTERTAINMENT

BURY ME, MY LOVE Development Team – The Pixel Hunt & Fig/ ARTE & Playdius

HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE Development Team – Ninja Theory Ltd/ Ninja Theory Ltd

LAST DAY OF JUNE Massimo Guarini, Elia Randon, Andrew Thompson – Ovosonico/505 Games

LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM Development Team – Deck Nine Games, Square Enix/Square Enix

NIGHT IN THE WOODS Scott Benson, Alec Holowka, Bethany Hockenberry – InfiniteFall/ Finji

SEA HERO QUEST VR Matthew Hyde, Max Scott-Slade, Hugo Scott-Slade – Glitchers/ Glitchers

GAME DESIGN

ASSASSIN’S CREED ORIGINS Development Team – Ubisoft Montreal/ Ubisoft

HORIZON ZERO DAWN Development Team – Guerrilla/Sony Interactive Entertainment Europe

THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

NIER AUTOMATA Development Team – Platinum Games; Square Enix/ Square Enix

SUPER MARIO ODYSSEY Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

WHAT REMAINS OF EDITH FINCH Development Team – Giant Sparrow/Annapurna Interactive

GAME INNOVATION

GOROGOA Development Team – Jason Roberts, Buried Signal/Annapurna Interactive

HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE Development Team – Ninja Theory Ltd/ Ninja Theory Ltd

THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

NIER AUTOMATA Development Team – Platinum Games; Square Enix/Square Enix

SNIPPERCLIPS Development Team – SFB Games/Nintendo

WHAT REMAINS OF EDITH FINCH Development Team – Giant Sparrow/Annapurna Interactive

MOBILE GAME

BURY ME, MY LOVE Development Team – The Pixel Hunt & Fig/ ARTE & Playdius

GOLF CLASH Paul Gouge, Alex Rigby, Gareth Jones – Playdemic/Playdemic

GOROGOA Development Team – Jason Roberts, Buried Signal/Annapurna Interactive

KAMI 2 Development Team – State of Play/State of Play

MONUMENT VALLEY 2 Development Team – ustwo games/ustwo games

STRANGER THINGS: THE GAME Development Team – BonusXP, Inc./BonusXP, Inc.

MULTIPLAYER

DIVINITY: ORIGINAL SIN 2 Development Team – Larian Studios/ Larian Studios Games

FORTNITE Development Team – Epic Games/ Epic Games

GANG BEASTS Development Team – Boneloaf/ Double Fine Productions

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Development Team – PUBG Corp/ Bluehole, Inc.

SPLATOON 2 Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

STAR TREK BRIDGE CREW Development Team – Red Storm Entertainment/ Ubisoft

MUSIC

CUPHEAD Development Team – StudioMDHR Entertainment Inc./StudioMDHR Entertainment Inc.

GET EVEN Development Team – The Farm 51/ Bandai Namco Entertainment Europe

HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE David Garcia Diaz, Andy LaPlegua – Ninja Theory Ltd/ Ninja Theory Ltd

HORIZON ZERO DAWN Development Team – Guerrilla/Sony Interactive Entertainment Europe

THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

WHAT REMAINS OF EDITH FINCH Jeff Russo – Giant Sparrow/Annapurna Interactive

NARRATIVE

HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE Tameem Antoniades – Ninja Theory Ltd/ Ninja Theory Ltd

HORIZON ZERO DAWN Development Team – Guerrilla/Sony Interactive Entertainment Europe

NIGHT IN THE WOODS Scott Benson, Alec Holowka, Bethany Hockenberry – InfiniteFall/ Finji

TACOMA Steve Gaynor, Karla Zimonja – Fullbright/ Fullbright

WHAT REMAINS OF EDITH FINCH Development Team – Giant Sparrow/Annapurna Interactive

WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS Jens Matthies, Tommy Tordsson Björk, Tom Keegan – Machine Games/ Bethesda

ORIGINAL PROPERTY

CUPHEAD Chad Moldenhauer, Jared Moldenhauer – StudioMDHR Entertainment Inc./StudioMDHR Entertainment Inc.

GOROGOA Development Team – Jason Roberts, Buried Signal/Annapurna Interactive

HORIZON ZERO DAWN Development Team – Guerrilla/Sony Interactive Entertainment Europe

NIGHT IN THE WOODS Scott Benson, Alec Holowka, Bethany Hockenberry – InfiniteFall/ Finji

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Development Team – PUBG Corp/ Bluehole, Inc.

WHAT REMAINS OF EDITH FINCH Development Team – Giant Sparrow/Annapurna Interactive