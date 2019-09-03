After closing the recent flash sale, the PlayStation Store is offering up a new round of digital sales. The “Totally Digital” sale on the PlayStation Store just kicked off today, and will end in two weeks on Tuesday, September 17th at 8:00 am PST. With this digital sale, PlayStation fans will be able to save up to 60 percent on a number of games across the PS4, PS3, and PS Vita platforms.
Many of the games on sale are indie titles. For instance, fans can grab 11-11: Memories Retold for $7.49, a steep discount from its original $29.99 price tag. Guacamelee 2 is also on sale, with a discounted price of $6.49 compared to the original asking price of $19.99. Each of the Banner Saga titles have received price cuts, too. The first two entries are now $4.99 a piece, while Banner Saga 3’s sale price sits at $12.49.
There are a number of bigger budget titles receiving price cuts, as well. These include the likes of Deus Ex: Mankind Divided’s Digital Deluxe Edition costs $6.49, a good get since the original price is right at $45. All of the game’s DLC is on sale, too. Both of Telltale’s Batman adventures feature in PSN’s Totally Digital offerings for $7.49 each. Diablo III: Rise of the Necromancer serves as another AAA title with big savings, as its sale price marks it down from $14.99 to $7.49.
Check out the full list of PS4 titles on sale below. The first price is the sale price and the second column is the original:
|11-11: MEMORIES RETOLD
|$7.49
|$29.99
|18 FLOORS (VR)
|$10.49
|$14.99
|A BASTARD’S TALE
|$1.99
|$4.99
|A HAT IN TIME
|$14.99
|$29.99
|ABYSS ODYSSEY: EXTENDED DREAM EDITION
|$4.49
|$14.99
|ABZÛ
|$8.00
|$19.99
|ADVENTURES OF PIP
|$10.49
|$14.99
|AGES OF MAGES : THE LAST KEEPER
|$8.39
|$11.99
|ALCHEMIC JOUSTS
|$2.69
|$8.99
|ANGERFORCE: RELOADED
|$6.99
|$9.99
|APOCALYPSE RIDER (VR)
|$2.99
|$4.99
|ARCADE GAME SERIES 3-IN-1 PACK
|$3.99
|$7.99
|ARCADE GAME SERIES: DIG DUG
|$1.99
|$3.99
|ARCADE GAME SERIES: GALAGA
|$1.99
|$3.99
|ARCADE GAME SERIES: MS. PAC-MAN
|$1.99
|$3.99
|ARCADE GAME SERIES: PAC-MAN
|$1.99
|$3.99
|ARMELLO
|$9.99
|$19.99
|ARMELLO – DELUXE BUNDLE
|$17.99
|$44.99
|ARMIKROG
|$2.49
|$9.99
|ASEMBLANCE BUNDLE
|$4.93
|$12.99
|AT SUNDOWN: SHOTS IN THE DARK
|$9.99
|$19.99
|ATTACK OF THE EARTHLINGS
|$13.99
|$19.99
|ATTRACTIO
|$4.99
|$19.99
|BANNER SAGA 1
|$4.99
|$24.99
|BANNER SAGA 2
|$4.99
|$24.99
|BANNER SAGA 3
|$12.49
|$24.99
|BANNER SAGA TRILOGY
|$19.99
|$49.99
|BARD’S GOLD
|$1.49
|$4.99
|Batman: The Enemy Within – Season Pass
|$7.49
|$14.99
|BATMAN: THE TELLTALE SERIES SEASON PASS
|$7.49
|$14.99
|BEACH BUGGY RACING
|$4.99
|$9.99
|BLACK THE FALL
|$5.99
|$14.99
|BLACKHOLE: COMPLETE EDITION
|$3.74
|$14.99
|BOMBER CREW
|$11.24
|$14.99
|BOMBER CREW DELUXE EDITION
|$17.49
|$24.99
|BUGSBOX VR
|$11.89
|$16.99
|BURLY MEN AT SEA
|$5.99
|$9.99
|BURLY MEN AT SEA – ORIGINAL SOUNDTRACK
|$4.79
|$7.99
|BURLY MEN AT SEA MAESTRO BEARD EDITION
|$8.99
|$14.99
|CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 – PASS
|$24.99
|$49.99
|CALL OF DUTY: BLACK OPS III: ZOMBIES CHRONICLES
|$14.99
|$29.99
|CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED – VARIETY MAP PACK
|$7.49
|$14.99
|CALL OF DUTY: WWII – SEASON PASS
|$24.99
|$49.99
|CANNON BRAWL
|$4.99
|$9.99
|CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE
|$11.99
|$19.99
|CARNIVAL GAMES VR
|$4.99
|$19.99
|CARNIVAL GAMES VR: ALLEY ADVENTURE
|$3.99
|$7.99
|CARTOON NETWORK: BATTLE CRASHERS
|$7.99
|$19.99
|CHAOS ON DEPONIA
|$4.93
|$12.99
|CHASM
|$12.99
|$19.99
|CHICKEN ASSASSIN: RELOADED
|$3.99
|$7.99
|CHILDREN OF ZODIARCS
|$7.19
|$17.99
|CHRONICLES OF TEDDY: HARMONY OF EXIDUS
|$4.49
|$14.99
|CIRCUIT BREAKERS
|$2.49
|$9.99
|CITIES: SKYLINES – MASS TRANSIT
|$7.79
|$12.99
|CITIES: SKYLINES – Natural Disasters
|$8.99
|$14.99
|CITIES: SKYLINES – SNOWFALL
|$7.79
|$12.99
|CITIZENS OF EARTH
|$4.49
|$14.99
|CITIZENS OF SPACE
|$10.49
|$14.99
|CLAYBOOK
|$4.49
|$14.99
|COFFIN DODGERS
|$4.79
|$11.99
|COLD IRON (VR)
|$6.99
|$13.99
|CREED: RISE TO GLORY (VR)
|$17.99
|$29.99
|CRUZ BROTHERS – CAMPS EDITION
|$7.79
|$12.99
|DARKNET (VR)
|$8.99
|$14.99
|DAYDREAMER: AWAKENED EDITION
|$3.99
|$9.99
|DAYLIGHT
|$2.99
|$9.99
|DEAR ESTHER: LANDMARK EDITION
|$6.49
|$9.99
|DEER SIMULATOR
|$4.99
|$9.99
|DEFIANCE 2050: STARTER CLASS PACK
|$11.99
|$19.99
|DEFIANCE 2050: ULTIMATE CLASS PACK
|$29.99
|$49.99
|DEPONIA
|$4.93
|$12.99
|DEPONIA COLLECTION
|$17.99
|$39.99
|DEPONIA DOOMSDAY
|$4.93
|$12.99
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – A CRIMINAL PAST
|$2.39
|$11.99
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – ASSAULT PACK
|$1.24
|$4.99
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – DIGITAL DELUXE EDITION
|$6.74
|$44.99
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SEASON PASS
|$2.99
|$14.99
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – SYSTEM RIFT
|$2.39
|$11.99
|DEUS EX: MANKIND DIVIDED – TACTICAL PACK
|$1.24
|$4.99
|DIABLO III: RISE OF THE NECROMANCER
|$7.49
|$14.99
|DIE FOR VALHALLA!
|$8.03
|$11.99
|DIE FOR VALHALLA! – SPECIAL EDITION
|$10.04
|$14.99
|DISC JAM
|$3.74
|$14.99
|DISCOVERY (VR)
|$5.99
|$11.99
|DIVINITY ORIGINAL SIN 2 DEFINITIVE EDITION
|$35.99
|$59.99
|DON’T STARVE MEGA PACK
|$13.49
|$26.99
|DON’T STARVE TOGETHER: CONSOLE EDITION
|$7.49
|$14.99
|DRONE STRIKER (VR)
|$6.99
|$9.99
|DUCATI – 90TH ANNIVERSARY
|$1.99
|$9.99
|EFFIE
|$13.99
|$19.99
|ELECTRONAUTS (VR)
|$9.99
|$19.99
|ELIOSI’S HUNT
|$4.49
|$9.99
|ELK SIMULATOR
|$4.99
|$9.99
|ETERNITY: THE LAST UNICORN
|$9.99
|$19.99
|FAST STRIKER
|$4.19
|$6.99
|FEAR EFFECT SEDNA
|$1.99
|$19.99
|FIBBAGE: THE HILARIOUS BLUFFING PARTY GAME
|$2.79
|$6.99
|FORGOTTON ANNE
|$9.99
|$19.99
|FURI
|$9.99
|$19.99
|FURI – DEFINITIVE EDITION
|$10.99
|$21.99
|FURI: ONE MORE FIGHT
|$1.99
|$3.99
|FUTURE TONE BUNDLE
|$23.99
|$39.99
|FUTURE UNFOLDING
|$9.99
|$19.99
|GABBUCHI
|$3.99
|$7.99
|GET EVEN
|$7.49
|$29.99
|GOODBYE DEPONIA
|$4.93
|$12.99
|GOOSEBUMPS: THE GAME
|$5.99
|$14.99
|GRAND THEFT AUTO V: GRAND THEFT AUTO ONLINE MEGALODON SHARK CASH CARD
|$84.99
|$99.99
|GRAVEL SEASON PASS
|$7.99
|$19.99
|GRIP DIGITAL DELUXE
|$24.99
|$49.99
|GUACAMELEE 2
|$6.79
|$19.99
|GUACAMELEE 2 – HENCHPERSON COSTUME PACK
|$1.01
|$2.99
|GUACAMELEE! 2 – THE PROVING GROUNDS (CHALLENGE LEVEL)
|$1.35
|$3.99
|GUACAMELEE! 2 COMPLETE
|$7.81
|$22.99
|GUN CLUB VR
|$14.49
|$24.99
|GUNS GORE AND CANNOLI 2
|$9.09
|$12.99
|GUNS’N’STORIES: BULLETPROOF VR (VR)
|$9.99
|$19.99
|HAIMRIK
|$4.99
|$19.99
|HAMMERWATCH
|$5.99
|$9.99
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE 1ST ENCORE PACK
|$4.79
|$7.99
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE COLORFUL TONE
|$14.99
|$24.99
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE EXTRA ENCORE PACK
|$4.79
|$7.99
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE FUTURE SOUND
|$14.99
|$24.99
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE SEASON PASS
|$11.99
|$19.99
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE SNOW MIKU 2018-2019 PACK
|$4.19
|$6.99
|HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE UNLOCK KEY
|$7.79
|$12.99
|HATSUNE MIKU: VR FUTURE LIVE – 1ST STAGE
|$7.49
|$14.99
|HATSUNE MIKU: VR FUTURE LIVE SEASON PASS
|$19.99
|$39.99
|HELL WARDERS
|$10.04
|$14.99
|HEROES OF THE MONKEY TAVERN
|$4.99
|$9.99
|HITMAN GO: DEFINITIVE EDITION
|$1.59
|$7.99
|HORIZON SHIFT 81
|$3.59
|$8.99
|HUE
|$8.99
|$14.99
|HUMAN FALL FLAT
|$7.49
|$14.99
|I AM BREAD
|$5.19
|$12.99
|I ZOMBIE
|$2.24
|$4.49
|IMPACT WINTER
|$4.99
|$19.99
|INFINITY RUNNER
|$2.79
|$6.99
|INSANE ROBOTS
|$11.99
|$19.99
|INSANE ROBOTS – DELUXE EDITION
|$16.49
|$32.99
|INSANE ROBOTS – ROBOT PACK 1
|$1.79
|$2.99
|INSANE ROBOTS – ROBOT PACK 2
|$1.79
|$2.99
|INSANE ROBOTS – ROBOT PACK 3
|$1.79
|$2.99
|INSANE ROBOTS – ROBOT PACK 4
|$1.79
|$2.99
|INSANE ROBOTS – ROBOT PACK 5
|$1.79
|$2.99
|INSANE ROBOTS – ROBOT PACK 6
|$1.79
|$2.99
|INSANE ROBOTS – SEASON PASS
|$7.49
|$14.99
|INTRUDERS: HIDE AND SEEK
|$9.99
|$19.99
|INVERSUS
|$4.49
|$14.99
|JUST CAUSE 3 – CAPSTONE BLOODHOUND RPG
|$0.74
|$2.49
|JUST CAUSE 3 – COMBAT BUGGY
|$0.59
|$1.99
|JUST CAUSE 3 – FINAL ARGUMENT SNIPER RIFLE
|$0.74
|$2.49
|JUST CAUSE 3 – KOUSAVÁ RIFLE
|$0.74
|$2.49
|JUST CAUSE 3 – MINI-GUN RACING BOAT
|$0.59
|$1.99
|JUST CAUSE 3 – ROCKET LAUNCHER SPORTS CAR
|$0.59
|$1.99
|JUST CAUSE 3: AIR, LAND & SEA EXPANSION PASS
|$3.74
|$14.99
|JUST CAUSE 3: BAVARIUM SEA HEIST
|$1.79
|$5.99
|JUST CAUSE 3: EXPLOSIVE WEAPON PACK
|$1.19
|$3.99
|JUST CAUSE 3: MECH LAND ASSAULT
|$3.59
|$11.99
|JUST CAUSE 3: REAPER MISSILE MECH
|$1.49
|$4.99
|JUST CAUSE 3: SKY FORTRESS
|$3.59
|$11.99
|JUST CAUSE 3: WEAPONIZED VEHICLE PACK
|$1.19
|$3.99
|JUST CAUSE 3: XXL EDITION
|$7.49
|$29.99
|KERBAL SPACE PROGRAM: HISTORY AND PARTS PACK
|$6.99
|$9.99
|KNEE DEEP
|$5.99
|$14.99
|LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS & SEASON PASS PACK
|$4.34
|$28.99
|LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS SEASON PASS
|$1.49
|$9.99
|LARA CROFT GO
|$1.99
|$9.99
|LASERLIFE
|$1.99
|$9.99
|LAST DAY OF JUNE
|$8.00
|$19.99
|LET THEM COME
|$3.19
|$7.99
|LIFE IS STRANGE EPISODE 2
|$0.99
|$4.99
|LIFE IS STRANGE EPISODE 3
|$0.99
|$4.99
|LIFE IS STRANGE EPISODE 4
|$0.99
|$4.99
|LIFE IS STRANGE EPISODE 5
|$0.99
|$4.99
|LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM DELUXE EDITION
|$7.49
|$24.99
|LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM DELUXE UPGRADE
|$2.99
|$9.99
|MAFIA III SEASON PASS
|$11.99
|$29.99
|MAGICKA 2
|$4.49
|$14.99
|MAGICKA 2 SPECIAL EDITION
|$5.99
|$19.99
|MAIZE
|$7.99
|$19.99
|MANUAL SAMUEL
|$5.99
|$9.99
|MARK OF THE NINJA: REMASTERED
|$11.99
|$19.99
|MERVILS: A VR ADVENTURE (VR)
|$7.99
|$19.99
|MONSTER ENERGY SUPERCROSS – SPECIAL EDITION
|$19.99
|$49.99
|MONSTER ENERGY SUPERCROSS 2 – SEASON PASS
|$9.99
|$24.99
|MONSTER ENERGY SUPERCROSS SEASON PASS
|$5.99
|$14.99
|MOTOGP LEGENDARY BIKES
|$1.99
|$4.99
|MOUNT & BLADE: WARBAND
|$11.99
|$19.99
|MOVE OR DIE
|$10.49
|$14.99
|MXGP2 – AGUEDA AND BASTOGNE TRACKS
|$1.99
|$4.99
|MXGP2 – BETO CARRERO TRACK
|$1.19
|$2.99
|MXGP2 – CAIROLI REPLICA EQUIPMENT
|$0.49
|$0.99
|MXGP2 – VILLOPOTO REPLICA EQUIPMENT
|$0.49
|$0.99
|NBA 2K PLAYGROUNDS 2 ALL-STAR PACK 16000 VC
|$13.99
|$19.99
|NBA 2K PLAYGROUNDS 2 MVP PACK 7500 VC
|$7.49
|$9.99
|NBA 2K PLAYGROUNDS 2 ROOKIE PACK 3000 VC
|$3.99
|$4.99
|NBA 2KVR EXPERIENCE (VR)
|$7.49
|$14.99
|NECROPOLIS
|$7.49
|$29.99
|NEONWALL (VR)
|$5.99
|$9.99
|OBDUCTION
|$20.99
|$29.99
|OCEANHORN – MONSTER OF UNCHARTED SEAS
|$7.49
|$14.99
|OCTAHEDRON
|$5.19
|$12.99
|OCTODAD: DADLIEST CATCH
|$7.49
|$14.99
|OH MY GODHEADS
|$3.74
|$14.99
|OLD MAN’S JOURNEY
|$5.99
|$9.99
|OUT OF AMMO (VR)
|$5.99
|$14.99
|OUT OF THE BOX
|$8.99
|$14.99
|PAC-MAN 256
|$2.49
|$4.99
|PAC-MAN CHAMPION EDITION 2
|$3.89
|$12.99
|PARTY CRASHERS
|$3.74
|$14.99
|PARTY CRASHERS AND PARTY GOLF BUNDLE
|$5.99
|$23.99
|PARTY GOLF
|$3.74
|$14.99
|PERFECT UNIVERSE PLAY WITH GRAVITY
|$2.49
|$9.99
|PERSONA 5 PERSONA BUNDLE
|$11.99
|$19.99
|PERSONA COSTUME & BGM BUNDLE
|$29.99
|$59.99
|PINBALL FX2 VR
|$5.99
|$14.99
|PINBALL FX3 – BETHESDA PINBALL
|$5.49
|$10.99
|PINBALL FX3 – IRON & STEEL PACK
|$1.24
|$4.99
|PINSTRIPE
|$10.49
|$14.99
|PIXEL RIPPED 1989 (VR)
|$14.99
|$24.99
|PLANET OF THE EYES
|$5.99
|$9.99
|PODE
|$17.49
|$24.99
|POI
|$5.99
|$9.99
|PREMIUM ROSSI GAME POINTS
|$1.59
|$3.99
|PRISON BOSS VR
|$13.39
|$19.99
|PROJECT ROOT
|$5.99
|$9.99
|PUYO PUYO CHAMPIONS
|$4.99
|$9.99
|RADIO CONTROLLED CARS MODE
|$1.19
|$2.99
|RAINBOW SKIES + RAINBOW MOON MEGA RPG BUNDLE
|$15.99
|$39.99
|RAZED
|$8.39
|$11.99
|REAL EVENTS 1: 2016 MOTOGP SEASON
|$1.19
|$2.99
|REAL EVENTS 2: 2016 MOTOGP SEASON
|$1.19
|$2.99
|REAL EVENTS: 2015 MOTOGP SEASON
|$0.79
|$1.99
|RED MATTER (VR)
|$17.49
|$24.99
|REVERIE
|$6.49
|$12.99
|RIDE 2 SEASON PASS
|$11.99
|$29.99
|RIVERBOND
|$17.49
|$24.99
|ROCK OF AGES 2
|$5.99
|$14.99
|ROCK OF AGES 2 CLASSIC BUNDLE
|$9.99
|$19.99
|ROGUE ACES
|$8.44
|$12.99
|ROLLERS OF THE REALM
|$2.99
|$9.99
|ROSSI FORD FOCUS RALLY CAR 2009
|$0.49
|$0.99
|RUSH VR
|$12.49
|$24.99
|SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO – CLASS S THE PROTOTYPES
|$3.19
|$7.99
|SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO – PIKES PEAK PACK PEUGEOT 405 T16 PP
|$1.99
|$4.99
|SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO – PIKES PEAK PACK RENAULT 5 TURBO
|$1.99
|$4.99
|SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO – PIKES PEAK PACK SUZUKI ESCUDO PP
|$1.99
|$4.99
|SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO – RALLYCROSS PACK
|$3.19
|$7.99
|SERIAL CLEANER
|$8.99
|$14.99
|SHADOW BLADE: RELOAD
|$2.99
|$9.99
|SHIFT QUANTUM – CYBER-NOIRE EDITION
|$10.79
|$26.99
|SILENCE
|$8.99
|$29.99
|SKYFORGE: ALCHEMIST QUICKPLAY PACK
|$7.79
|$12.99
|SKYFORGE: GUNNER QUICKPLAY PACK
|$7.79
|$12.99
|SKYFORGE: NEW HORIZONS – COLLECTORâS PACK
|$17.49
|$24.99
|SKYFORGE: OUTLAW QUICKPLAY PACK
|$7.79
|$12.99
|SKYFORGE: PIONEER PACK
|$13.99
|$19.99
|SKYFORGE: REVENANT QUICKPLAY PACK
|$8.99
|$14.99
|SMOKE AND SACRIFICE
|$13.99
|$19.99
|SOLSERAPH
|$10.49
|$14.99
|SONIC MANIA
|$14.99
|$19.99
|SOUL AXIOM
|$4.79
|$11.99
|SQUISHIES (VR)
|$14.99
|$24.99
|STARDUST GALAXY WARRIORS: STELLAR CLIMAX
|$6.99
|$9.99
|STATE OF MIND
|$15.99
|$39.99
|STAY
|$5.99
|$11.99
|STEEL RATS
|$9.99
|$19.99
|STEEL RATS DELUXE EDITION
|$11.99
|$23.99
|STELLARIS: CONSOLE EDITION – DELUXE UPGRADE PACK
|$17.49
|$24.99
|SUPER DARYL DELUXE
|$11.99
|$19.99
|SUPER PIXEL RACERS
|$10.04
|$14.99
|SUPER STREET: THE GAME
|$19.99
|$39.99
|SUPERHOT
|$14.99
|$24.99
|SUPERHOT MIND IS SOFTWARE BUNDLE
|$25.99
|$39.99
|SUPERHOT VR
|$17.49
|$24.99
|SURGEON SIMULATOR A&E + I AM BREAD
|$7.99
|$19.99
|SURGEON SIMULATOR: A&E ANNIVERSARY EDITION
|$5.19
|$12.99
|SURGEON SIMULATOR: EXPERIENCE REALITY (VR)
|$9.99
|$19.99
|SURVIVING MARS: SURVIVING MARS – SEASON PASS
|$24.49
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|SWORD & FAIRY 6
|$18.89
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|TEMBO THE BADASS ELEPHANT
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|TETSUMO PARTY
|$3.34
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|THE ADVENTURE PALS
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|THE AMERICAN DREAM
|$9.99
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|THE DEADLY TOWER OF MONSTERS
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|THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION
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|THE FALL
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|THE FALL PART 2: UNBOUND
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|THE FLAME IN THE FLOOD: COMPLETE EDITION
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|The Golf Club 2019 feat. PGA TOUR – 14,300 Currency
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|The Golf Club 2019 feat. PGA TOUR – 28,275 Currency
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|The Golf Club 2019 feat. PGA TOUR – 6,000 Currency
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|THE JACKBOX PARTY PACK
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|THE JACKBOX PARTY PACK 2
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|THE LITTLE ACRE
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|THE LONG JOURNEY HOME
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|THE METRONOMICON: SLAY THE DANCE FLOOR
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|THE MONSTER COUCH PARTY PACK
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|THE PILLARS OF THE EARTH
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|THE RABBIT HOLE (VR)
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|THE STATION
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|THE WALKER. (VR)
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|THE WOLF AMONG US
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|THESEUS VR
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|THROUGH THE WOODS
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|TINY TROOPERS JOINT OPS COMPLETE BUNDLE
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|TOEJAM & EARL: BACK IN THE GROOVE
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|TOREN
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|TOUHOU DOUBLE FOCUS
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|TOUHOU GENSO WANDERER
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|TOUHOU: SCARLET CURIOSITY
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|TRIALS RISING
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|TRIALS RISING
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|TRIALS RISING GOLD EDITION
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|TRIALS RISING GOLD EDITION
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|TRICKY TOWERS
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|TROVE : TROVE – DOUBLE DRAGON PACK
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|TUMBLESTONE
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|ULTIMATE CHICKEN HORSE
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|ULTRAWINGS (VR)
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|UMBRELLA CORPS
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|UMBRELLA CORPS DELUXE EDITION
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|UNEARTHING MARS (VR)
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|UNEARTHING MARS 2: THE ANCIENT WAR (VR)
|$13.99
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|UNRULY HEROES
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|USE YOUR WORDS
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|VALENTINO ROSSI HISTORICAL EVENTS
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|VALLEY
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|VERDUN
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|VICTOR VRAN OVERKILL EDITION
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|VIKING DAYS (VR)
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|VIRGINIA
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|VIRRY VR
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|VIRRY VR: WILD BUNDLE
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|VIRRY VR: WILD ENCOUNTERS
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|WADDLE HOME (VR)
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|WAILING HEIGHTS
|$8.39
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|WANDERSONG
|$11.99
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|WAR OF THE CHOSEN
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|WARLOCKS VS SHADOWS
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|$13.99
|WARPARTY
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|WE ARE THE DWARVES
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|WE. THE REVOLUTION
|$13.99
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|WELCOME TO HANWELL
|$5.99
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|WHISPERING WILLOWS (GAME AND THEME)
|$3.74
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|WILD TURKEY HUNTER
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|WILD TURKEY HUNTER VR
|$4.99
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|WIZARD OF LEGEND
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|WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS: TEXAS XL
|$19.49
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|WORLDS OF MAGIC: PLANAR CONQUEST
|$14.49
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|WWE 2K19 ACCELERATOR
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|WWE 2K19 SEASON PASS
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|XCOM 2 REINFORCEMENT PACK
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|YAKUZA KIWAMI 2 CLAN CREATOR BUNDLE
|$13.99
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|YOUTUBERS LIFE OMG
|$17.99
|$29.99
The PlayStation 3 offerings aren’t half bad, either. BioShock Infinite’s Season Pass, which features all DLC including Clash in the Clouds and both Burial at Sea episodes, costs $7.99. Guacamelee’s price of $14.99 has been dropped to $3.74 for the sale. And Red Dead Redemption: Undead Nightmare is now half-off at $7.49.
Meanwhile, the Totally Digital sale marks down PS Vita game prices to under $4 for the likes of Amnesia: Memories, Guacamelee, Monster Monpiece, Severed, and quite a few more.
[Source: PlayStation Blog]